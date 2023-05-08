Девять вагонов сошли с рельсов: в "Укрзализныце" предупредили о задержке поездов

В воскресенье утром, 7 мая, 9 вагонов венгерского 35-вагонного грузового поезда с железной рудой сошли с рельсов между станциями Ujfehértó и Hajdúhadház. В результате транспортного происшествия беспересадочные вагоны Вена-Киев отправлением из Вены 07.05.2023 опаздывают на 6 часов.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Отмечается, что по прибытию ст. Чоп вагоны будут включены в состав поезда №82 Ужгород-Киев и прибудут в столицу 09.05.2023 (вместо 08.05.2023 в 19:30) в составе поезда №750.

"В настоящее время венгерские коллеги только начали подъем вагонов, следовательно возобновление железнодорожного пути и контактной сети продлится по меньшей мере день. Движение поездов между Hajdúhadház и Újfehértó приостановлено, венгерская железная дорога предлагает пересадки на подменный автобус, а венгерские и австрийские поезда между и Ниредьгазой через Мишкольц с более долгим временем в пути" — говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" отмечают, что задержка коснется и обратных поездов в Вену, поэтому просят учитывать это при планировании пересадок и вылетов из будапештского аэропорта.

Напомним, "Укрзализныця" запустит тестовый контрейлерный поезд в страны Евросоюза в следующем месяце.

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