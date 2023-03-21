Дроны на поле боя стали неприятным сюрпризом для противника — Игнат

Спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал производство украинских дронов.

Об этом он сказал в прямом эфире канала Freedom в рамках общенационального телемарафона.

"Это помогает держать противника в напряжении. Мы не раз видели кадры, когда бросают гранату F-1 прямо в люк танка или в окоп. Безусловно враг несёт значительные потери, если оккупанта не убивает, то он остается или калекой или выведенным из строя на длительное время, поэтому дроны на поле боя стали неприятным сюрпризом для противника. К сожалению, они тоже уже начали это вооружение применять. Это расходный материал, потому что много дронов теряется. Многие волонтеры сегодня собирают на них деньги, потому что сейчас есть много средств радиоэлектронной борьбы противника, в том числе, где дрон можно подавить таким сигналом и вывести из строя", — сказал Игнат.

Напомним, что вчера, 20 марта, в оккупированном Крыму у аэродрома в Джанкое были слышны сильные взрывы. В ГУР сообщили, что в Джанкое уничтожили российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге. По информации СМИ, Джанкой атаковал китайский беспилотник SkyEye.

ТСН.ua собрал все, что известно о шумной ночи во временно оккупированном Крыму.