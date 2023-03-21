Дрони на полі бою стали неприємним сюрпризом для противника — Ігнат

Ігнат наголосив, що дрони – це витратний матеріал, тому що багато безпілотників втрачається.

Спікер Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат прокоментував виробництво українських дронів.

Про це він сказав у прямому ефірі каналу FREEDOM в рамках загальнонаціонального телемарафону.

"Це допомагає тримати противника у напрузі. Ми не одноразово бачили кадри, коли кидають гранату F-1 прямо в люк танку або в окоп. Безумовно ворог зазнає значних втрат, якщо окупанта не вбиває, то він залишається або калікою або виведеним зі строю на довгий час. Тому дрони на полі бою стали неприємним сюрпризом для противника. На жаль, вони теж вже почали це озброєння застосовувати. Це витратний матеріал, тому що багато дронів втрачається. Багато волонтерів сьогодні збирають на них гроші, тому що зараз є багато засобів радіоелектронної боротьби противника, в тому числі де дрон можна подавити таким сигналом і вивести зі строю", — сказав Ігнат.

Нагадаємо, що вчора, 20 березня, в окупованому Криму біля аеродрому в Джанкої було чути сильні вибухи. У ГУР повідомили, що у Джанкої знищили російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею. За інформацією ЗМІ, Джанкой атакував китайський безпілотник SkyEye.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про гучну ніч у тимчасово окупованому Криму.