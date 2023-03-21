Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дрони на полі бою стали неприємним сюрпризом для противника — Ігнат

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2019
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дрони на полі бою стали неприємним сюрпризом для противника — Ігнат

Фото: ТСН.ua

Ігнат наголосив, що дрони – це витратний матеріал, тому що багато безпілотників втрачається.

Спікер Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат прокоментував виробництво українських дронів.

Про це він сказав у прямому ефірі каналу FREEDOM в рамках загальнонаціонального телемарафону.

 "Це допомагає тримати противника у напрузі. Ми не одноразово бачили кадри, коли кидають гранату F-1 прямо в люк танку або в окоп. Безумовно ворог зазнає значних втрат, якщо окупанта не вбиває, то він залишається або калікою або виведеним зі строю на довгий час. Тому дрони на полі бою стали неприємним сюрпризом для противника. На жаль, вони теж вже почали це озброєння застосовувати. Це витратний матеріал, тому що багато дронів втрачається. Багато волонтерів сьогодні збирають на них гроші, тому що зараз є багато засобів радіоелектронної боротьби противника, в тому числі де дрон можна подавити таким сигналом і вивести зі строю", — сказав Ігнат.

Нагадаємо, що вчора, 20 березня, в окупованому Криму біля аеродрому в Джанкої було чути сильні вибухи. У ГУР повідомили, що у Джанкої знищили російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею. За інформацією ЗМІ, Джанкой атакував китайський безпілотник SkyEye.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про гучну ніч у тимчасово окупованому Криму.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2019
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація