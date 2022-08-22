Эстония предлагает включить в восьмой санкционный пакет против РФ полное энергетическое эмбарго

Эстония также предлагает полностью запретить въезд граждан России в Евросоюз.

Согласно предложению Эстонии, восьмой пакет санкций Европейского союза против России должен включать всеобъемлющее эмбарго на энергоносители.

Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, пишет ERR.

"Мы должны высоко поднять цену агрессии до наступления зимы. Семи пакетов было недостаточно, чтобы оказывать давление на Путина с целью прекращения войны против Украины", — сказал он.

Министр перечислил предложения Эстонии по поводу новых антироссийских санкций: комплексное эмбарго на энергоносители; санкции, наложенные на некоторые новые товарные группы и лица; а также окончательное отключение российских банков от системы расчетов SWIFT.

Эстония также предлагает запретить въезд граждан России в Евросоюз.

"Более 10 млн граждан России имеют право на въезд в Европейский союз. Кто-то должен сделать первый шаг, и надеюсь, нам удастся достичь общеевропейского соглашения по некоторым формулировкам", — отметил Рейнсалу.

Рейнсалу заявил, что Россия играет на усталости Европы, пытаясь выяснить, чья сила воли сильнее.

"Мы должны заявить, что это ошибочная надежда. Мы готовы помогать Украине и давить на Россию настолько, что последняя будет вынуждена отступить. Важно проявить решительность и твердость характера", — подчеркнул он.

Напомним, Кулеба рассказал, когда ЕС может ввести восьмой пакет санкций против России.

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