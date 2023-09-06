Европа готова удвоить производство снарядов для нужд украинской армии

В следующем году мощность, как ожидается, достигнет 1 миллиона снарядов.

В Европе хотят удвоить производство артиллерийских боеприпасов для нужд украинских военных. Промышленность пока преодолевает начальные трудности с наращиванием объемов производства.

Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Мы видим, что европейские промышленные мощности выросли, так что это положительная тенденция. Видимо, до конца года — или до начала следующего года — мы сможем производить почти вдвое больше, чем производили в Европе годом ранее", — отметил Ханно Певкура.

В то же время, он не уточнил объемы, которых ожидается достичь отрасли, но в политическом документе Эстонии, разосланном государствам-членам этого года, говорится, что блок имеет мощность для производства около 300 тысяч снарядов в год. В следующем году мощность, как ожидается, достигнет 1 миллиона снарядов.

Напомним, что пять стран ЕС хотят продлить запрет на импорт сельхозпродукции из Украины.

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