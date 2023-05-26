Франция назвала военным преступлением удар по больнице в Днепре

В Париже призвали привлечь к ответственности всех причастных к преступлениям.

В МИДе Франции назвали военным преступлением российский ракетный удар по больнице в Днепре.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу пресс-службой МИД Франции.

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В сообщении указывается, что Франция "решительно осуждает" направленные на Киев, Харьковскую и Днепропетровскую области ракетные удары, подчеркнув, что это уже тринадцатая атака на украинскую столицу в мае.

"Эти удары снова были намеренно направлены на гражданские объекты, в частности на больницу в Днепре, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. Как неоднократно подчеркивала министерка Европы и иностранных дел Катрин Колонна, эти неприемлемые действия являются военными преступлениями и не должны оставаться безнаказанными", – подчеркнули там.

Кроме того Париж будет поддерживать украинские и международные суды для привлечения к ответственности причастных к этим преступлениям. Также Франция будет в дальнейшем оказывать гуманитарную и военную помощь Украине столько, сколько в этом будут нуждаться украинцы.

Напомним, ранее сообщалось, что российские террористы атаковали 26 мая ракетой поликлинику и ветеринарную клинику в Днепре. После этого на месте попаданий вспыхнули пожары. В результате атаки погибли два человека. Кость пострадавших постоянно растет.

Кроме того, мы ранее информировали, что у сети появилось видео из поликлиники Днепра с первыми минутами после ракетного удара 26 мая.

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