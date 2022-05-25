Главные фейки, манипуляции и дезинформация, которые враг использовал 25 мая: список

Главные фейки, манипуляции и дезинформация, которые враг использовал 25 мая: список

Российские пропагандисты постоянно придумывают новые фейки, чтобы деморализовать украинцев и дискредитировать ВСУ.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 25 мая.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Список фейков, дезинформации и манипуляций:

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Министр обороны РФ Шойгу заявил: "Россия замедлила темпы наступления в Украине для эвакуации населения. По словам минобороны, для ухода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры". Предостерегаем: это дезинформация!

СМИ РФ сообщили: "адвокаты уверены, что НАТО следует судить за нарушение права на жизнь после ударов обедненным ураном по мирным жителям Югославии, поскольку НАТО избежало ответственности за бомбежку, объявив о судебном иммунитете, из-за которого блок нельзя привлечь к ответственности". Предостерегаем: это манипуляция!

"Эпидемия обезьяньей оспы в России невозможна, поскольку РФ имеет качественную тест-систему и высокий процент привитых граждан. В новой вакцинации, по мнению главы ведомства, нужды также нет", – такой тезис продолжают распространять СМИ РФ, ссылаясь на главу роспотребнадзора Попова. Предостерегаем: это дезинформация!

Напомним, российская пропаганда связывает появление обезьяньей оспы с вымышленными украинскими "биолабораториями". Роспропагандисты утверждают, что США вроде бы разрабатывали в украинских биолабораториях вирусы, среди которых была и обезьянья оспа.

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