Хватит ли Украине людского ресурса в борьбе с РФ: ответ эксперта

Сегодня Украина в этой войне будет иметь преимущество в оснащенности армии: то есть железо против мяса. А железо всегда выигрывает.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube канале.

"У нас население втрое меньше, чем в Российской Федерации, как минимум втрое. Но вы же не забывайте, что мы свое преимущество на сегодняшний день будем иметь в оснащенности армии. То есть – железо против мяса. Железо всегда выигрывает, как бы ни крутили. Поэтому Запад и дает нам сегодня танки западного образца, реактивные системы, артиллерийские системы. Дает нам высокоточные боеприпасы. Я думаю, что в ближайшее время мы получим и ракеты, в том числе и оперативно-тактические. И через пару месяцев можем получить и боевую авиацию, тоже западного образца. И это поможет нам разгромить российскую армию", — уверен Жданов.

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Эксперт подчеркнул, что когда Россия нагоняет такое множество людей, возникает куча проблем с их содержанием и обеспечением.

"Я скажу, что российские правозащитники – глас вопиющего в пустыне, которые пытаются донести чаяния и проблемы российских мобилизованных, кстати, жены и члены семей этих мобилизованных, тоже в некоторых городах обращаются и в министерство обороны, и в военные ведомства, и в другие источники, о проблемах: о том, что там плохое снабжение в плане еды - очень большие проблемы, у солдат развивается вшивость, они не моются, условия содержания там очень плохие, у них огромнейшие проблемы с медициной, с медицинским обеспечением. Их практически бросают в полевых условиях, и они живут, где кто как может и сколько может. Так что - чем больше численность армии, тем больше проблем с ее содержанием и обеспечением", - сказал он.

Поэтому Жданов не считает, что большое количество людей в российской армии - это такая критическая проблема для Украины.

"Вот они 400 тысяч нагнали на территорию Украины, и дальше что? И что эти 400 тысяч? Ну, наступают они там на Донбассе, продвигаются, может быть, в лучшем случае, километр в неделю, если мы не ходим в контратаки и не отбрасываем их обратно – на исходные позиции. Зато какие они потери несут с таким количеством людей?! Так что это – не проблема", - резюмировал он.

Напомним, военный обозреватель Алексей Арестович отметил, что контрнаступление ВСУ начнется раньше, чем этого ожидают.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что для полноценной подготовки к деоккупации территорий государства понадобится несколько месяцев.

Потери россиян на 19 февраля: украинские войска уничтожили около 140 тысяч оккупантов

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