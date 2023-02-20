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Резников рассказал, когда состоится следующее заседание в формате "Рамштайн"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
840
Время на прочтение
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Резников рассказал, когда состоится следующее заседание в формате "Рамштайн"

Фото: Associated Press

На авиабазе "Рамштайн" заседание состоится в апреле.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится в середине марта.

Об этом сообщает "Укринформ".

По его словам, заседание может пройти в формате онлайн.

"Я думаю, что годовщина Рамштайна, начавшегося в апреле прошлого года, наверняка и будет в Рамштайне, непосредственно в этой военной авиабазе. А в марте, я думаю, у меня будет возможность подключаться из Киева", — сказал Резников.

Напомним, девятый саммит в формате "Рамштайн" состоялся 14-15 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Западные союзники обсудили новые шаги по поддержке Вооруженных сил Украины и поставке оружия.

Также в Украине укрепится "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачу по замыслу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Дата публикации
Просмотры
840
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