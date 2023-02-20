Резников рассказал, когда состоится следующее заседание в формате "Рамштайн"

На авиабазе "Рамштайн" заседание состоится в апреле.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится в середине марта.
Об этом сообщает "Укринформ".
По его словам, заседание может пройти в формате онлайн.
"Я думаю, что годовщина Рамштайна, начавшегося в апреле прошлого года, наверняка и будет в Рамштайне, непосредственно в этой военной авиабазе. А в марте, я думаю, у меня будет возможность подключаться из Киева", — сказал Резников.
Напомним, девятый саммит в формате "Рамштайн" состоялся 14-15 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Западные союзники обсудили новые шаги по поддержке Вооруженных сил Украины и поставке оружия.
Также в Украине укрепится "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачу по замыслу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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