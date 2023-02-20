Чи вистачить Україні людського ресурсу у боротьбі з РФ: відповідь експерта

Сьогодні Україна у цій війні матиме перевагу в оснащеності армії: тобто – залізо проти м'яса. А залізо завжди виграє.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

"У нас населення утричі менше, ніж у Російській Федерації, як мінімум утричі. Але ви ж не забувайте, що ми свою перевагу на сьогоднішній день матимемо в оснащеності армії. Тобто – залізо проти м'яса. Залізо завжди виграє, як би не крутили.Тому Захід і дає нам сьогодні танки західного зразка, реактивні системи, артилерійські системи. Дає нам високоточні боєприпаси. Я думаю, що найближчим часом ми отримаємо і ракети, у тому числі й оперативно-тактичні. І за пару місяців можемо отримати і бойову авіацію, теж західного зразка. І це допоможе нам розгромити російську армію", - упевнений Жданов.

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Експерт підкреслив, що коли Росія наганяє таку велику кількість людей, виникає купа проблем з їх утриманням та забезпеченням.

"Я скажу, що російські правозахисники – голос волаючого в пустелі, які намагаються донести сподівання та проблеми російських мобілізованих, до речі, дружини та члени сімей цих мобілізованих теж у деяких містах звертаються і до міністерства оборони, і до військових відомств, і до інших джерел, про проблеми: про те, що там погане постачання в плані їжі - дуже великі проблеми, у солдатів розвивається вошивість, вони не миються, умови утримання там дуже погані, у них величезні проблеми з медициною, з медичним забезпеченням, їх практично кидають у польових умовах , і вони живуть, де хто як може і скільки може. Так що - чим більша чисельність армії, тим більше проблем із її утриманням та забезпеченням", – сказав він.

Тому Жданов не вважає, що велика кількість людей у російській армії – це така критична проблема для України.

"От вони 400 тисяч нагнали на територію України, і далі що? І що ці 400 тисяч? Ну, наступають вони там на Донбасі, просуваються, можливо, у найкращому разі, кілометр на тиждень, якщо ми не ходимо в контратаки і не відкидаємо їх назад – на вихідні позиції. Зате які вони втрати зазнають з такою кількістю людей?! Тож це – не проблема", – резюмував він.

Нагадаємо, військовий оглядач Олексій Арестович зазначив, що контрнаступ ЗСУ почнеться раніше, ніж цього очікують.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що для повноцінного підготування до деокупації територій держави знадобиться декілька місяців.

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