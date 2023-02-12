Иран мог поставить России новые виды опасных беспилотников — The Guardian

Иран мог поставить России не менее 18 новых беспилотников. Речь идет о Mohajer-6, Shahed 191 и 129.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на свои источники среди иранских чиновников.

Источники издания утверждают, что в ноябре 2022 года российские чиновники посетили Иран, где им показали новые виды вооружения, в том числе дроны.

Россия могла тайно получить от Ирана шесть Mohajer-6 имеющих дальность полета около 200 км, они несут по две 40-килограммовые ракеты под каждым крылом, а также 12 беспилотников Shahed 191 и 129, которые также способны наносить удары классу "воздух-земля". Они могут нести по одной ракете весом 60-70 килограммов.

В отличие от беспилотников Shahed 131 и 136, новые беспилотники могут сбрасывать взрывчатку и возвращаться назад невредимыми.

В то же время, источники издания утверждают, что Иран не спешит передавать России свои баллистические ракеты.

Сотрудничество Ирана и России

Российские террористы осенью для бомбардировки Украины начали использовать иранские дроны, которые они переименовали в "Герань". Их оккупанты запускают по энергетической инфраструктуре и жилым домам.

Иран до последнего отрицал передачу России своего вооружения, однако впоследствии там признали, что это произошло мол еще до войны. Тем не менее, Иран начал угрожать Украине после того, как президент Зеленский во время своего выступления в Конгрессе США сообщил о сотрудничестве РФ и Ирана, назвав эти государства террористами.

В феврале 2023 года в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Россия в ближайшее время получит новую партию "шахедов" от Ирана, однако пока точное их количество неизвестно. В настоящее время враг использовал уже около 660 беспилотников, а по контракту предусмотрено 1750 единиц.

Читайте также: