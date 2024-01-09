Использует ли Россия Shahed-238 с реактивным двигателем: военный эксперт дал ответ

Если предположить, что РФ уже получает реактивный Shahed-238, то анализировать можно объективно только на основе трех качественных фотографий, сделанных в Тегеране в конце 2023 года.

В Сети уже появились фотографии якобы сбитого беспилотника Shahed-238, оснащенный реактивным двигателем. В то же время в командовании Воздушных сил пока не подтвердили эту информацию.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков и проанализировал, использует ли все-таки РФ Shahed-238 с реактивным двигателем.

"В сети уже появились фотографии якобы сбитого Shahed-238, оснащенного реактивным двигателем. В то же время, в командовании Воздушных сил пока не подтвердили эту информацию. Но по виду на фото, совпадает и деталь воздухозаборника в виде треугольного углубления, размещение некоторых технологических люков, а также само аэродинамическое решение и форма элементов фюзеляжа, которые запечатлены на фотографиях с обломками. Эти детали совпадают с изображениями дрона Shahed-238 с реактивным двигателем, сделанным в Иране. И все напоминает то, что это он и есть. Но нужно дождаться официального анализа и подтверждения этой информации", — объяснил Катков.

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Военный эксперт также добавил, что если предположить, что РФ уже получает реактивные Shahed-238, то анализировать можно объективно только на основе трех качественных фотографий, сделанных в Тегеране в конце 2023 года.

"Shahed-238 имеет ту же боевую часть и дальность, что и Shahed-136, но большую скорость, которая может ориентировочно составлять 400-600 км в час, что в 2-3 раза больше максимальной скорости Shahed-136. И это означает, что мобильным группам сбивать их будет труднее. Но реактивный двигатель дает лучшую сигнатуру, которую можно захватить инфракрасными головками самонаведения, которые используются ПЗРК", — подчеркнул Катков.

Напомним, в Украине был сбит новый модернизированный иранский Shahed. Вражеский дрон имеет реактивный двигатель. Он долетел до середины страны. Его скорость свыше 500 километров в час.

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