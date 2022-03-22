Из плена оккупантов освободили председателя Ахтырского райсовета

Его неделю удерживали в подвальных помещениях.

Глава Ахтырского райсовета Сергей Киричко был освобожден после недельного плена у российских оккупантов.

Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, сейчас Киричко продолжает проукраинскую деятельность, с первых часов после плена сразу вернулся к работе и круглосуточно помогает жителям Ахтырского района.

"Несмотря ни на какие обстоятельства, мы остаемся на месте и работаем. Рад освобождению. Спасибо всем причастным! Мы продолжаем работать на победу нашей родной Сумской области! Все будет Украина!" – процитировала Киричка Шуляк.

Напомним, на линии фронта под Киевом пропал известный фотожурналист Максим Левин. В последний раз он выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе.