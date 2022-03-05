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Издание Bloomberg прекращает свою работу в России

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Такое решение было принято после изменений в Уголовном кодексе РФ.

Издание Bloomberg временно приостановило свою работу на территории Российской Федерации.

Редакция приняла такое решение после того, как Путин подписал изменения в Уголовный кодекс. Отныне всем, кто распространяет "фейковые новости" о вооруженных силах России или призывает к санкциям против страны, грозит 15 лет заключения.

"Мы с большим сожалением приняли решение временно остановить сбор новостей в России. Изменения в Уголовном кодексе, которые, кажется, призваны превратить любого независимого репортера в преступника исключительно по ассоциации, делает невозможным сохранение любого подобия нормальной журналистики внутри страны", — заявил главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт

Ранее из-за давления прокуратуры прекратили свою работу журналисты радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь". Сайты BBC, Deutsche Welle и независимой новостной группы Meduza в пятницу были недоступны. Facebook и Twitter были заблокированы.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 4 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9166 человек,
  • танков ‒ 251,
  • боевых бронированных машин ‒ 939,
  • артиллерийских систем – 105,
  • РСЗО – 50,
  • средства ПВО – 18,
  • самолетов – 33 (уточняется),
  • вертолетов – 37 (уточняется),
  • автомобильной техники – 404,
  • легкие скоростные катера – 2,
  • цистерн с горючим – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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