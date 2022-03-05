Издание Bloomberg прекращает свою работу в России

Такое решение было принято после изменений в Уголовном кодексе РФ.

Издание Bloomberg временно приостановило свою работу на территории Российской Федерации.

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Редакция приняла такое решение после того, как Путин подписал изменения в Уголовный кодекс. Отныне всем, кто распространяет "фейковые новости" о вооруженных силах России или призывает к санкциям против страны, грозит 15 лет заключения.

"Мы с большим сожалением приняли решение временно остановить сбор новостей в России. Изменения в Уголовном кодексе, которые, кажется, призваны превратить любого независимого репортера в преступника исключительно по ассоциации, делает невозможным сохранение любого подобия нормальной журналистики внутри страны", — заявил главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт

Ранее из-за давления прокуратуры прекратили свою работу журналисты радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь". Сайты BBC, Deutsche Welle и независимой новостной группы Meduza в пятницу были недоступны. Facebook и Twitter были заблокированы.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 4 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – около 9166 человек,

танков ‒ 251,

боевых бронированных машин ‒ 939,

артиллерийских систем – 105,

РСЗО – 50,

средства ПВО – 18,

самолетов – 33 (уточняется),

вертолетов – 37 (уточняется),

автомобильной техники – 404,

легкие скоростные катера – 2,

цистерн с горючим – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Россия наносит удары по гражданскому населению: