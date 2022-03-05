Видання Bloomberg припиняє свою роботу в Росії

Таке рішення було прийняте після змін у Кримінальному кодексі РФ.
Видання Bloomberg тимчасово зупинило свою роботу на території Російської Федерації.
Редакція прийняла таке рішення після того, як Путін підписав зміни до Кримінального кодексу. Віднині всім, хто поширює "фейкові новини" про збройні сили Росії або закликає до санкцій проти країни, загрожує 15 років ув’язнення.
"Ми з великим жалем прийняли рішення тимчасово зупини збір новин у Росії. Зміни у Кримінальному кодексі, які, здається, покликані перетворити будь-якого незалежного репортера на злочинця виключно за асоціацією, унеможливлюють збереження будь-якої подоби нормальної журналістики всередині країни", - заявив головний редактор Bloomberg Джон Міклетвейт.
Раніше через тиск прокуратури припинили свою роботу журналісти радіостанції "Эхо Москвы" і телеканалу "Дождь". Сайти BBC, Deutsche Welle та незалежної новинної групи Meduza у п'ятницю були недоступні. Facebook та Twitter були заблоковані.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9166 осіб,
- танків ‒ 251,
- бойових броньованих машин ‒ 939,
- артилерійських систем – 105,
- РСЗВ - 50,
- засоби ППО - 18,
- літаків – 33 (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 (уточнюється),
- автомобільної техніки - 404,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з пальним - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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