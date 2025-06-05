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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Как остановить российские бомбардировщики и лишить РФ стратегической авиации: эксперт ответил

Российские бомбардировщики зависят от топлива — и это их главная уязвимость. Поэтому Украине стоит уничтожать НПЗ, чтобы остановить ракетные удары.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Украинские атаки по российским НПЗ

Украинские атаки по российским НПЗ

Чтобы лишить российскую стратегическую авиацию возможности наносить ракетные удары по Украине, стоит атаковать не только аэродромы, но и нефтеперерабатывающие заводы, которые поставляют авиационное топливо.

Об этом рассказал летчик, инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в интервью Telegraf UA.

Российские бомбардировщики, такие как Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3, «потребляют» огромные объемы авиационного керосина. Например, один Ту-95 за один вылет расходует целую железнодорожную цистерну топлива (55 тонн), а Ту-160 — три.

«Если бы уничтожали вот эти нефтеперерабатывающие заводы, можно было бы посадить всю российскую (авиацию, — Ред.). Не уничтожить, но не дать возможности ей летать. И тогда бы на нас ракеты воздушного базирования не летели бы», — заявил Свитан.

В России всего около десятка предприятий производят авиационный керосин. Их уничтожение парализовало бы стратегическую авиацию, которая сейчас обстреливает Украину крылатыми ракетами.

В то же время Свитан подчеркнул, что из-за отсутствия ударов по российским НПЗ враг имеет достаточно топлива для военной кампании лета 2025 года, тогда как украинские нефтеперерабатывающие мощности уже разрушены.

Напомним, в Воронежской области РФ взорвали железную дорогу.

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