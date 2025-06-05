Как остановить российские бомбардировщики и лишить РФ стратегической авиации: эксперт ответил

Украинские атаки по российским НПЗ

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Чтобы лишить российскую стратегическую авиацию возможности наносить ракетные удары по Украине, стоит атаковать не только аэродромы, но и нефтеперерабатывающие заводы, которые поставляют авиационное топливо.

Об этом рассказал летчик, инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в интервью Telegraf UA.

Российские бомбардировщики, такие как Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3, «потребляют» огромные объемы авиационного керосина. Например, один Ту-95 за один вылет расходует целую железнодорожную цистерну топлива (55 тонн), а Ту-160 — три.

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«Если бы уничтожали вот эти нефтеперерабатывающие заводы, можно было бы посадить всю российскую (авиацию, — Ред.). Не уничтожить, но не дать возможности ей летать. И тогда бы на нас ракеты воздушного базирования не летели бы», — заявил Свитан.

В России всего около десятка предприятий производят авиационный керосин. Их уничтожение парализовало бы стратегическую авиацию, которая сейчас обстреливает Украину крылатыми ракетами.

В то же время Свитан подчеркнул, что из-за отсутствия ударов по российским НПЗ враг имеет достаточно топлива для военной кампании лета 2025 года, тогда как украинские нефтеперерабатывающие мощности уже разрушены.

Напомним, в Воронежской области РФ взорвали железную дорогу.

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