Карловский мешок: уволят ли комбата 11 ОМПБ — подробности от DeepState

Ситуация вызвала резонанс не только в обществе, но и в профессиональных военных кругах.

Командира батальона (11-й ОМПБ), который вывел людей из Карловского мешка, не будут увольнять с должности.

Об этом стало известно 3 сентября, передает DeepState в Telegram-канале.

Командование передумало увольнять командира 11-го ОМПБ 59-й ОМПБр, чей батальон выполнял задачи в сложных оперативно-тактических условиях без определенного количества боеприпасов и логистики. Было принято решение выйти из села, чтобы сохранить остатки подразделения.

Командование бригады, в частности, смогло отстоять своего офицера и людей.

"Конечно, военные не очень любят, когда общество вмешивается хоть как-то, но бывают случаи, когда принимаются действительно непонятные решения и приказы, и стоять в стороне невозможно, ведь от этого зависит жизнь многих бойцов", — добавили в DeepState.

Напомним, бойцы батальона ранее сообщали, что их командир принял подразделение в разбитом состоянии, но благодаря верному подходу быстро наладил работу пехоты и других служб. С 13 июня 11-й батальон защищал Карловку на Покровском направлении и сдерживал врага в Нетайлово. Ежесуточно враг наносил по 150-200 минометно-артиллерийских ударов, делал 10-120 сбросов и 10-30 атак дронами.

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