Карлівський мішок: чи звільнять комбата 11 ОМПБр — подробиці від DeepState

Ситуація викликала резонанс не лише у суспільства, а й у професійних військових колах.

Командира батальйону 11 ОМПБр, який вивів людей з Карлівського мішка, не звільнятимуть з посади.

Про це стало відомо 3 вересня, передає DeepState в Telegram-каналі.

Командування передумало звільняти командира 11 ОМПБ 59 ОМПБр, чий батальйон виконував задачі в складних оперативно-тактичних умовах без певної кількості боєприпасів та логістики. Було прийнято рішення відійти з села, щоб зберегти залишки підрозділу.

Командування бригади, зокрема, змогло відстояти свого офіцера та людей.

"Звісно, військові не дуже люблять, коли суспільство втручається хоч якось, але бувають випадки, коли приймаються дійсно незрозумілі рішення та накази, і вже стояти осторонь неможливо, адже від цього залежить життя багатьох бійців", — додали в DeepState.

Нагадаємо, бійці батальйону раніше повідомляли, що їхній командир прийняв підрозділ в розбитому стані, але завдяки вірному підходу швидко налагодив роботу піхоти та інших служб. Від 13 червня 11 батальйон захищав Карлівку на Покровському напрямку та стримував ворога у Нетайловому. Щодоби ворог завдавав по 150-200 мінометно-артилерійських ударів, робив 10-120 скидів та 10-30 атак дронами.

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