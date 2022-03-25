Ким рассказал о николаевской традиции, которую сформировали ВСУ

Обстрелы в Николаеве продолжаются, но украинские защитники умело сбивают вражеские ракеты.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что украинские военные каждую ночь сбивают по одной крылатой ракете оккупантов, что уже стало николаевской традицией.

Об этом Ким рассказал в интервью УНИАН.

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"Если говорить об обстрелах именно ракетами, это не происходит с какой-то периодичностью. Обстрелы продолжаются. Бывает, пропустят день, а бывает, прилетают сразу четыре ракеты. Они не предсказуемы в своих действиях", — отметил Ким.

Чиновник в тоже время отметил, что крылатые ракеты, которые запускають оккупанты, попадают в здания и полностью их разрушают.

"Этой ночью у нас хорошо отработало ПВО. Непосредственно в городе не было серьезных повреждений. В области продолжаются боевые действия. К сожалению, есть раненые. Также 24 марта у нас сбили еще одну крылатую ракету. Взбивать по одной крылатой ракете за ночь уже становится николаевской" традицией", — подытожил он.

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