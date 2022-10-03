Когда Крым вернется под контроль Украины: Подоляк назвал условия для деоккупации

Крым обязательно вернется под контроль Украины, но когда именно зависит от двух параметров.

Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в интервью "УНИАН".

"Я не сомневаюсь, что Крым будет наш, но здесь есть вопросы сроков. Это может произойти и раньше. Все зависит от двух параметров – это оружие и падение одного из двух основных городов", – сказал Подоляк.

По его мнению, оккупированные Донецк и Луганск стали "символами варварской цивилизации" и криминальными анклавами.

"Я, кстати, максимальный сторонник того, что мы должны максимально быстро зайти именно в Донецк и Луганск. Эти два города должны упасть. Это символично. И после этого не только финал войны скоро будет ясен, но и обрушение политической системы в России состоится", – сказал советник главы ОП.

Вопрос реинтеграции жителей Крыма в украинское общество Подоляк назвал несложным.

По его словам, субъекты, активно поддерживавшие российскую оккупацию, служившие в рядах российских оккупационных войск или в оккупационной администрации, должны показательно получить максимальные сроки за измену своей стране.

"Вторая группа населения – ...считает, что он здесь нормально украл у кого-то собственности и жил. Он не работал в оккупационной администрации, но он очень хорошо относился к России, как только мы эти взгляды увидели, можно провести определенную работу и попросить их уехать жить в Российскую Федерацию – в это "счастливое" пространство, где все живут в нищете, без газа и так далее", – считает Подоляк.

Советник главы ОП уверен, что люди в Крыму в течение полугода после деоккупации поймут, что Украина – это всегда лучше.

Он призвал не повторять путь 2014-2015 года, когда "мы очень лояльно относились к таким полуколлаборантам".

"Нужно закончить эту историю. Либо ты за Украину, либо за Россию. Нас не волнует твое желание жить в России. Пожалуйста, там и живи. Но если Украина, то это определенные правила, цивилизация, не имеющая отношения к российским варварам. Я думаю, вы сами увидите, как через полгода после освобождения Крыма там будет невероятная свобода", — подытожил Михаил Подоляк.

Ранее Подоляк прокомментировал протесты против мобилизации в РФ. По его словам, мобилизация в РФ продолжается крайне репрессивным характером, она очень дискриминационна.

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