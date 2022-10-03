Почему Россию нельзя исключить из ООН – ответ Подоляка

По мнению советника руководителя ОП, трудно отказаться от денег, которые Россия очень долго тратила на различные мероприятия, которые проводились вокруг и внутри организации.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему Россию нельзя исключить из ООН.

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

"Здесь все очень просто. Первое – это деньги, которые Россия тратит на международные институты. Второе – это абсолютное отсутствие за эти годы сформированного лидерства в международных институтах. Трудно, если ты по своей природе человек второго, нелидерского плана. Второго, третьего, четвертого эшелона. Трудно в кризисных ситуациях сказать: "Нет, мы изменим традиционные правила", — отметил он.

А с другой стороны, по мнению Подоляка, трудно отказаться от денег, которые Россия очень долго тратила на различные мероприятия, которые проводились вокруг и внутри организации.

"Это тяжело. Россия интенсивно интегрирована именно в оплату разных сессий, конкурсов. Грубо говоря, позволяла зарабатывать деньги тем чиновникам, которые очень эффективно выглядели во всех этих пропагандистских мероприятиях Российской Федерации. Это две составляющие", — добавил он.

Но, по словам Подоляка, есть нюанс: Россия сегодня практически полностью дискредитирована и в этих органах, и с точки зрения использования традиционно в качестве площадок, где она может свою позицию выражать.

"Тот же господин Гутерриш очень четко сказал параллельно с выступлением Путина на вот этом удивительном шоу "фриков". Я его так называю, потому что оно именно так и выглядит. Субъект по фамилии Путин, выступающий с этой пафосной речью с 70-й х лет... Это выглядит просто феерично. Это поздне-брежневский стиль — примитивный и предсказуемый. Я вообще всегда удивляюсь когда кто-то говорит, что г-н Путин умеет думать. Такой дремучий интеллект очень трудно найти. Часто лидерами становятся люди случайные, но, по крайней мере аналитика какая-то должна быть. Он синонимический нынешнему состоянию интеллекта Российской Федерации в целом. Эта страна выглядит именно так, как выглядит господин Путин. Параллельно выступая с ним, господин Гутерриш четко сказал : "Не было никаких мандатов, никаких прав, ничего. Все нарушения международного права Российская Федерация совершила и атакуя Украину, и проводя эти "референдумы", – рассказал советник руководителя ОП.

Подоляк объяснил, почему это очень важно. Он отметил, что даже такая "беззубая" организация как ООН зафиксировала факт абсолютного отсутствия происшествия под названием "аннексия территорий".

"Грубо говоря, Гутерриш сказал прямо: "Единственная страна, которая имеет право там проводить боевые действия по обороне этих территорий и по изгнанию оттуда любой оккупационной армии, это Украина. Все, что делает Россия – это абсолютный беспредел, соединенный с военными преступлениями. Так это будет трактоваться впоследствии". Мы же с вами понимаем, что только сильные люди могут принимать сильные решения. К сожалению, сегодня много международных институций, многие страны возглавляют люди, не соответствующие новому вызову. Вызов, который сгенерировала Российская Федерация. Вызовом, который и ломает каркас безопасности, и социальные отношения. Но очень важно Украине выиграть. Это даже не вопрос того, что мы должны свою территорию освободить. Это вопрос о том, что мы должны наказать безнаказанное зло. Это очень важно. Потому что Россия в многих войнах безнаказанно вела себя и никогда не отвечала. Даже за аннексию нашего Крыма не ответила по закону", — отметил он.

Но, по словам Подоляка, есть еще важная составляющая этой войны – Украина должна обнулить боязнь изгнать Россию отовсюду. По его мнению, Россию выгонят после этой войны как проигравшую страну; она будет платить репарации не только Украине, но и другим странам.

"Эта страна должна быть опущена максимально. Изгнана из всех органов, где она мешает. Таких, как Amnesty International. Это невозможно, когда организация с названием Amnesty ведет себя как исключительно пророссийская организация. Вы видели, каких мы пленных забрали? После этого мы можем поверить Международному комитету Красного Креста, что он надлежащим образом выполняет свои функции? Это все очень быстро обрушится после проигрыша РФ. Год, два, три. Везде произойдет обновление и элиты, и функционала, и устава. Россия откуда-то вообще будет изгнана, где она получит роль аутсайдера. Но нам нужно будет перестроить всю систему межгосударственных отношений", — резюмировал Михаил Подоляк.

Напомним, программа лендлиза США для Украины, заработавшая уже с 1 октября, поможет, по мнению военного эксперта Олега Жданова, даже противостоять ядерным угрозам России.

Совбез ООН обсуждает дерзкую аннексию украинских территорий – чего ждать от результатов заседания

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