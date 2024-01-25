"Ласковой" мобилизации не будет — полковник в отставке

Надо понимать, что война надолго, уверен военный обозреватель и полковник в отставке Сергей Грабский.

Процесс мобилизации в Украине будет жестким и неудобным.

Об этом заявил военный обозреватель и полковник в отставке Сергей Грабский в комментарии Hromadske.

"Сейчас всем нужно осознать, что мобилизация не будет "ласковым" и удобным. Как говорится, "розовых пони" не будет. Будет очень неудобная, строгая и жесткая мобилизация. Другой быть не может", — подчеркнул он.

По словам Грабского, проблема отсутствия мотивации не лежит на поверхности. Это последствия многолетнего нарратива украинских политиков о том, что нужно иметь контрактную армию. В сознании многих украинцев укоренились позиции "это не мое дело" и "найдутся идиоты, которые будут служить".

Также военный обозреватель отметил, что проблема с мобилизацией – ответственность всего общества. Страх – это нормальное состояние человека, но каждый должен быть в военной подготовке.

"Как бы сейчас наши политики не играли с теми законопроектами, в результате нашей инфантильной, безответственной (причем нашей, тотально нашей) политики мы будем платить страшную цену за то, что делали последние 30 лет. По-другому никак не будет, у нас других людей нет", – добавил он.

Грабский подчеркнул, что законодатели банально "очкуют перед этой мобилизацией". Потому что понимают, что иного выбора не будет. Но, по словам эксперта, нужно было думать раньше.

Нужно было готовиться с 2014 года и понимать, что война надолго. РФ начала таять, но этот процесс может оказаться очень длительным.

Напомним, Рада рассматривает введение в Украине базовой военной службы для мужчин до 25 лет.

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