Лейтенант-адмирал НАТО прокомментировал уход ВСУ из Авдеевки

Роб Бауэр заявил, что с военной точки зрения войска РФ получили не Авдеевку.

Глава военного комитета НАТО, лейтенант-адмирал королевского флота Нидерландов Роб Бауэр заявил, что с военной точки зрения войска РФ получили не Авдеевку, а несколько сотен метров территории.

Об этом он сказал в комментарии Foreign Policy.

"В военном плане это не большая потеря. Они разрушили всю инфраструктуру. Поэтому нет города. Есть еще пара сотен метров", — подчеркнул Бауэр.

Как пишет издание, Россия захватила Авдеевку ценой огромных потерь, имея при этом безлимитный запас боеприпасов и господство в воздухе. Однако она еще далека от победы в войне.

Foreign Policy со ссылкой на оценки "более 10 европейских военных чиновников и экспертов" пишет, что ситуация на поле боя серьезная, но не настолько, будто Украине грозит крах или даже большие неудачи на фронте.

"Пессимисты проигрывают войны. Украине тяжело? Да. Если бы вы спросили в 1942 году в Европе: "Как идет война?", не думаю, что нашлось бы много оптимистов. Мы все равно победили", — отметил Роб Бауэр.

Напомним, по данным DeepState, оккупанты расстреляли пленных украинских военных на позиции "Зенит" в Авдеевке.

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