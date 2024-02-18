Лейтенант-адмірал НАТО прокоментував відхід ЗСУ з Авдіївки

Роб Бауер заявив, що з воєнного погляду війська РФ здобули не Авдіївку.

Голова військового комітету НАТО, лейтенант-адмірал королівського флоту Нідерландів Роб Бауер заявив, що з воєнного погляду війська РФ здобули не Авдіївку, а кілька сотень метрів території.

Про це він сказав у коментарі Foreign Policy.

"У воєнному плані це не велика втрата. Вони зруйнували всю інфраструктуру. Тому немає міста. Є ще пара сотень метрів", - наголосив Бауер.

Як пише видання, Росія захопила Авдіївку ціною величезних втрат, маючи при цьому безлімітний запас боєприпасів і панування в повітрі. Проте вона ще далека від перемоги у війні.

Foreign Policy з посиланням на оцінки "понад 10 європейських військових чиновників та експертів" пише, що ситуація на полі бою є серйозною, але не настільки, ніби Україні загрожує крах або навіть великі невдачі на фронті.

"Песимісти програють війни. Україні важко? Так. Якби ви запитали 1942 року у Європі: "Як йде війна?", не думаю, що знайшлося б багато оптимістів. Ми все одно перемогли", - зазначив Роб Бауер.

Нагадаємо, за даними DeepState, окупанти розстріляли полонених українських військових на позиції "Зеніт" в Авдіївці.

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