Мариуполь в осаде, мы уже третьи сутки ждем "коридор" — мэр города

Мариуполь в осаде, мы уже третьи сутки ждем "коридор" — мэр города

Как только городские власти пытаются организовать эвакуацию, оккупанты начинают обстрелы.

Мариуполь уже 8 суток находится в осаде российских оккупантов. В городе нет электроэнергии, тепла, воды и коммуникаций.

Об этом пишет УП со ссылкой на слова мэра Мариуполя Вадима Бойченко.

"Город заблокирован российско-фашистскими войсками. Мне кажется, что они используют те же методы, что и нацисты", — говорит Бойченко.

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По словам мэра, Мариуполь трое суток подряд ожидает "коридор" для эвакуации мирного населения и для гуманитарных грузов. Бойченко говорит — как только городские власти пытаются организовать эвакуацию, оккупанты начинают обстрелы.

"Мы собираем людей на локациях, где готовы эвакуировать, мы готовы подъезжать транспортом на конкретные точки и в этот момент начинается обстрел", — рассказывает глава города.

Страшнее всего, говорит Бойченко, что в настоящее время войска РФ начинают тактическую перегруппировку, чтобы иметь возможность занять более выгодные позиции.

"Например, вчера, когда наши герои, защищающие город, открыли коридор, открыли фактически вход в город — россияне начали танковое вторжение в Мариуполь. Из-за этого началось сражение и эвакуацию отменили", — жалуется мэр.

Напомним, невинные люди в Мариуполе почти голодают. В окруженном городе недостаток воды, пищи и лекарств уже является критическим. В сезон холодов Мариуполь тоже остался без электричества и газа.

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