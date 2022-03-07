Маріуполь в облозі, ми вже третю добу чекаємо на "коридор" - мер міста

Маріуполь в облозі, ми вже третю добу чекаємо на "коридор" - мер міста

Щойно міська влада намагається організувати евакуацію, окупанти починають обстріли.

Маріуполь вже 8 діб поспіль перебуває в облозі російських окупантів. У місті немає електроенергії, тепла, води та зв’язку.

Про це пише УП з посиланням на слова міського голови Маріуполя Вадима Бойченка.

"Місто заблоковане російсько-фашистськими військами. Мені здається, що вони використовують ті самі методи, що й нацисти", — каже Бойченко.

Також читайте Офіс ОБСЄ обстріляли окупанти в Маріуполі: місія остаточно їде з України

За словами мера, Маріуполь три доби поспіль очікує на "коридор" для евакуації мирного населення та для гуманітарних вантажів. Бойченко каже — щойно міська влада намагається організувати евакуацію, окупанти починають обстріли.

"Ми збираємо людей на локаціях, де готові евакуйовувати, ми готові під’їжджати транспортом на конкретні точки і в цей момент розпочинається обстріл", — розповідає очільник міста.

Найстрашніше, каже Бойченко, що в цей час війська РФ починають тактичне перегрупування, аби мати змогу зайняти більш вигідні позиції.

"Наприклад, учора, коли наші герої, які захищають місто, відкрили коридор, відкрили фактично вхід у місто – росіяни почали танкове вторгнення у Маріуполь. Через це почався бій і евакуацію скасували", — скаржиться мер.

Нагадаємо, безневинні люди в Маріуполі майже голодують. В оточеному місті нестача води, їжі та ліків вже є критичної. В сезон холодів Маріуполь також залишився без електрики та газу.

Читайте також: