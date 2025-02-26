Массированный удар по Константиновке: погибли не менее 5 человек

Ситуация в Константиновке остается очень напряженной.

Российская армия атаковали КАБами Константиновку, в результате чего погибли по меньшей мере 5 человек, еще 8 получили ранения.

Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации (ОВА).

По предварительным данным, оккупанты сбросили три управляемых авиабомба на город и его окрестности. В результате ударов повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

"В последнее время атаки россиян на гражданских в Константиновке участились и жестче. Остаться в городе опасно!” – заявили в Донецкой ОВА.

Из-за постоянной угрозы новых ударов жителей города призывают срочно эвакуироваться в более безопасные регионы.

Россия продолжает целенаправленно атаковать мирное население Донбасса, используя для этого управляемые авиабомбы и другие виды вооружения.

Напомним, ночью вражеские дроны атаковали Киевскую область, повлекшие разрушения, пожары и жертвы.

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