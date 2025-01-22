Массовый прорыв фронта россиянами: генерал НАТО оценил риск

Кристофер Каволи считает, что в этом году на фронте будет гораздо больше небольших наступательных действий.

Россия сегодня не имеет военного потенциала для быстрого наступления в Украине и массового прорыва фронта. У врага проблемы с живой силой.

Такое мнение американский генерал, командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи высказал в ходе дискуссии на полях Всемирного экономического форума в Давосе, информирует "Голос Америки".

Каволи оценил, как может развиваться ситуация на фронте в течение 2025 года.

"Я не переживаю, что Украина может внезапно проиграть. Я не вижу потенциала для массированного прорыва (россиян). И это не политическое, а военное видение. Это связано с (ситуацией) у обеих сторон – эффективная оборона, которую делают украинцы, но также со сложностями для российской стороны создать значительные наступательные силы, чтобы совершить потенциальный прорыв", – рассказал генерал.

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В то же время, он считает, что в этом году на фронте будет значительно больше небольших наступательных действий.

По словам Каволи, наступательные действия утомительны для россиян. Есть ведь причина, почему страна-агрессор привезла тысячи военных из Северной Кореи.

"Я думаю, что мы продолжим видеть это напряжение между желанием наступать и нехваткой живой силы со стороны россиян. Думаю, это будет в значительной степени определять конфликт и заставит россиян использовать больше оружия сдерживания, как мы увидели, как они это делают в последние годы", – спрогнозировал командующий объединенными силами НАТО.

Он также высказал мнение о том, как может измениться ситуация на фронте в случае уменьшения военной помощи от США для Украины. Генерал сомневается, что американская поддержка закончится на последнем крупном пакете помощи, полученном Украиной.

"Во-первых, это гипотетически, с этим надо быть осторожным. Во-вторых, я бы обратил внимание на очень существенное увеличение европейской помощи, которую отправляют Украине, особенно в вопросе боеприпасов был ощутимый рост производства артиллерийских снарядов и ракет от наших европейских союзников", – сказал Каволи, добавив, что ожидает дальнейшего увеличения поддержки Украины со стороны Европы.

Кстати, военный эксперт Роман Свитан спрогнозировал, куда направится российская армия в 2025 году.

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