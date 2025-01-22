Масовий прорив фронту росіянами: генерал НАТО оцінив ризик

Крістофер Каволі вважає, що цього року на фронті буде значно більше невеликих наступальних дій.

Росія на сьогодні не має військового потенціалу для швидкого наступу в Україні та масового прориву фронту. У ворога проблеми із живою силою.

Таку думку американський генерал, командувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі висловив під час дискусії на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, інформує "Голос Америки".

Каволі оцінив, як може розвиватися ситуація на фронті протягом 2025 року.

"Я не переживаю, що Україна може раптово програти. Я не бачу потенціалу для масованого прориву (росіян). І це не політичне, а військове бачення. Це пов'язано із (ситуацією) в обох сторін – ефективна оборона, яку чинять українці, але й також зі складнощами для російської сторони створити значні наступальні сили, щоб здійснити потенційний прорив", – розповів генерал.

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Водночас він вважає, що цього року на фронті буде значно більше невеликих наступальних дій.

За словами Каволі, наступальні дії виснажливі для росіян. Адже є причина, чому країна-агресорка привезла тисячі військових з Північної Кореї.

"Я думаю, що ми продовжимо бачити це напруження між бажанням наступати і браком живої сили з боку росіян. Думаю, це значною мірою визначатиме конфлікт і змусить росіян використовувати більше зброї стримування, як ми побачили, як вони це роблять в останні роки", – спрогнозував командувач об'єднаних сил НАТО.

Він також вислови думку про те, як може змінитися ситуація на фронті у разі зменшення військової допомоги від США для України. Генерал сумнівається, що американська підтримка закінчиться на останньому великому пакеті допомоги, який отримала Україна.

"По-перше, це гіпотетично, з цим треба бути обережним. По-друге, я б звернув увагу на дуже суттєве збільшення європейської допомоги, яку відправляють Україні, особливо, в питанні боєприпасів було відчутне зростання виготовлення артилерійських снарядів і ракет від наших європейських союзників", – сказав Каволі, додавши, що очікує подальшого збільшення підтримки України з боку Європи.

До слова, військовий експерт Роман Світан спрогнозував, куди посуне російська армія 2025 року.

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