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Медведчука "выпотрошили" и отдали России — Арестович

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Медведчука "выпотрошили" и отдали России — Арестович

Скриншот с видео

Медведчука "выпотрошили" и отдали России. Он рассказал обо всем, что знал.

Перед тем, как обменять кума Путина Медведчука, украинские правоохранители его допросили и получили от него всю необходимую информацию.

Об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

“Мы его выпотрошили, он рассказал все, что мог. Благодаря нему взяли большое количество агентурных сетей. Все это документировано. Плюс у него конфисковали все, что могли. В одних трусах его доставили в Россию, где его снова допрашивают”, — рассказал Алексей Арестович.

Напомним, что Зеленский обратился к россиянам и предупредил их о смерти, если пойдут воевать против Украины.

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