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Медведчука "випатрали" і віддали Росії - Арестович

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Медведчука "випатрали" і віддали Росії - Арестович

Скриншот з відео

Медведчука "випатрали" і віддали Росії. Він розповів про все, що знав.

Перед тим, як обміняти кума Путіна Медведчука, українські правоохоронці його допитали та получили від нього всю необхідну інформацію.

Про це в інтерв’ю російському правозахиснику Марку Фейгину повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

“Ми його випатрали, він розповів усе, що міг. Завдяки ньому взяли велику кількість агентурних мереж. Усе це задокументовано. Плюс у нього конфіскували все, що могли. В одних трусах його доставили до Росії, де його знову допитують”, - розповів Олексій Арестович.

Нагадаємо, що Зеленський звернувся до росіян і попередив їх про смерть, якщо підуть воювати проти України.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
797
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