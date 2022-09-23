Медведчука "випатрали" і віддали Росії - Арестович

Медведчука "випатрали" і віддали Росії. Він розповів про все, що знав.
Перед тим, як обміняти кума Путіна Медведчука, українські правоохоронці його допитали та получили від нього всю необхідну інформацію.
Про це в інтерв’ю російському правозахиснику Марку Фейгину повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
“Ми його випатрали, він розповів усе, що міг. Завдяки ньому взяли велику кількість агентурних мереж. Усе це задокументовано. Плюс у нього конфіскували все, що могли. В одних трусах його доставили до Росії, де його знову допитують”, - розповів Олексій Арестович.
Нагадаємо, що Зеленський звернувся до росіян і попередив їх про смерть, якщо підуть воювати проти України.
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