Мелитополь – это Украина: в оккупированном городе раздавался национальный гимн

Во временно оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области 30 августа включили гимн Украины, чтобы напомнить оккупантам, чей это город.

Как говорится, гимн Украины жители города могли слушать на одной из радиостанций в течение получаса.

Об этом сообщает телеграмм-канал "СтратКом ВСУ".

"Мелитополь — это Украина! Сегодня гимн Украины можно было слушать на одной из радиостанций временно оккупированного города в течение 30 минут. А ВСУ продолжает работать, чтобы гимн Украины можно будет слушать хоть круглосуточно ! Все будет Украина!", — сказано в сообщении.

Напомним, украинские военные штурмуют позиции российских захватчиков в Херсонской области сразу в трех направлениях. В то же время враг пытается атаковать на востоке государства.

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