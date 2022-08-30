Мелітополь - це Україна: в окупованому місті лунав національний гімн

В тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області 30 серпня ввімкнули гімн України, щоб нагадати окупантам, чиє це місто.

Як зазначається, гімн України жителі міста могли слухати на одній із радіостанцій протягом пів години.

Про це інформує телеграм-канал "СтратКом ЗСУ".

"Мелітополь -це Україна!. Сьогодні гімн України можна було слухати на одній із радіостанцій тимчасово окупованого міста протягом 30 хвилин. А ЗСУ продовжує працювати, щоб гімн України можна буде слухати хоч цілодобово! Все буде Україна!", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові штурмують позиції російських загарбників у Херсонській області одразу на трьох напрямках. Водночас ворог намагається атакувати на сході держави.

Військове командування просить не ширити неперевірену інформацію про наступ ЗСУ на Півдні

Читайте також: