Месяц накапливали силы: в ГУР заговорили о дефиците ракет у ВС РФ

Своих целей 9 марта оккупанты не достигли, а интенсивность ударов будет продолжать снижаться.

Массированный ракетный обстрел Украины 9 марта свидетельствует о значительном дефиците снарядов у Российской Федерации, поскольку страна-агрессор снизила интенсивность таких атак.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, в ближайшее время российские оккупанты никак не смогут восстановить интенсивность атак, как это было в начале полномасштабной войны.

"По крайней мере, те интервалы, которые были в начале этого ракетного террора, когда фактически еженедельно мы ждали массированных ударов, в том числе с большим количеством ракет и беспилотников, такого мы сегодня не наблюдаем. В ближайшее время вряд ли у врага удастся восстановить ту же интенсивность", – сказал Юсов.

На массированный ракетный обстрел Украины 9 марта, по словам представителя ГУР, Россия потратила столько ракет, сколько может произвести за месяц. Из-за международных санкций их возможности стали ниже.

"Можем говорить о том, что месяц они накапливали силы, в том числе работали производства. Фактически то, что они могли выработать за месяц, было потрачено на украинские трансформаторы (их поражения – ред), – сказал представитель ГУР.

Напомним, в ночь на 9 марта оккупанты массированно обстреляли Украину. Впервые россияне применили сразу шесть сверхзвуковых ракет "Кинжал", заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Всего произошел 81 пуск ракет по Украине. ПВО сбила 34 крылатых ракеты и 4 из 8 дронов. Восемь авиаракет Х-31П и X-59 до целей не долетели. "Кинжалы", ракеты Х-22 и ракеты систем С-300 сбить не удалось, поскольку у ВСУ нет соответствующих возможностей.

В ДТЭК сообщили, что в результате атаки повреждены три ТЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с силовиками и чиновниками из-за массированного ракетного удара России по инфраструктуре Украины.

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