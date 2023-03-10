Місяць накопичували сили: у ГУР заговорили про дефіцит ракет у ЗС РФ

Масований ракетний обстріл України 9 березня свідчить про значний дефіцит снарядів у Російської Федерації, оскільки країна-агресор знизила інтенсивність таких атак.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, найближчим часом російські окупанти ніяк не зможуть відновити інтенсивність атак, як це було на початку повномасштабної війни.

"Принаймні, ті інтервали, які були на початку цього ракетного терору, коли фактично щотижня ми чекали на масовані удари, зокрема з великою кількістю ракет і безпілотників, такого ми сьогодні не спостерігаємо. Найближчим часом навряд чи у ворога вдасться відновити ту ж інтенсивність", — сказав Юсов.

На масований ракетний обстріл України 9 березня, за словами представника ГУР, Росія витратила стільки ракет, скільки може зробити за місяць. Через міжнародні санкції їх можливості стали нижчими.

"Можемо говорити про те, що місяць вони накопичували сили, зокрема працювали виробництва. Фактично те, що вони могли виробити за місяць, було витрачено на українські трансформатори (їх ураження — ред), — сказав представник ГУР.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня окупанти масовано обстріляли Україну. Уперше росіяни застосували одразу шість надзвукових ракет "Кинджал",заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Загалом відбувся 81 пуск ракет по Україні. ППО збила 34 крилаті ракети і 4 з 8 дронів. Вісім авіаракет Х-31П та X-59 до цілей не долетіли. "Кинджали", ракети Х-22 та ракети систем С-300 збити не вдалося, оскільки у ЗСУ немає відповідних можливостей.

У ДТЕК повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено три ТЕС.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з силовиками та урядовцями через масований ракетний удар Росії по інфраструктурі України.

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