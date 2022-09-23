Мобилизация Путина: Арестович назвал идеальное место для бунта

Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал идеальное место для бунта против принудительной путинской мобилизации.

Об этом он сказал в эфире "Фейгин Live".

"Я понял, где идеальное место для бунта в России. В украинском Крыму. Там можно опереться на местных. Местные думают, что мы их всех записали в 14 году в предатели, так у них есть отличный шанс доказать свою верность Украине, взбунтовавшись. Во-вторых, у них есть крымские татары, у которых есть шанс взбунтоваться", - отметил он.

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На замечание российского оппозиционера, правозащитника и блогера Марка Фейгина, что крымских татар там чуть меньше 300 тысяч, Арестович ответил: "И тем не менее".

"В-третьих, если Крым – это остров, то оборонять перешеек и мост, легче, чем Пермскую губернию, например, которая открыта со всех сторон для Росгвардии, которая тебя пытается загнать в военкомат. И теоретически, я мог бы посоветовать всем желающим реально протестовать, ехать в Крым и протестовать там. Опять же, генерал Ходжес сказал, если что не так, удары будем наносить по Черноморскому флоту, в том числе по базам Черноморского флота, - сразу решена проблема военного сопротивления протестующих, военного подавления", - отметил он.

Советник ОП подчеркнул, что там со всех сторон идеальная база.

"Дорогие россияне, хотите всерьез бунтовать, давайте в Крым. Там и мы близко, и условия самые лучшие со всех сторон, и НАТО проклятое близко – в виде флота и авиации. И уже обещано снести и Крымский мост там, и перешеек перекрыть. И украинцев очень много, и крымских татар очень много. Лучшего места не найдешь. Поднимайте Крым на уши, бунтуйте. Не можешь сбежать в Монголию или Финляндию, езжай в Крым", - призвал Арестович.

Напомним, скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет.

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