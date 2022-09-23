Мобілізація Путіна: Арестович назвав ідеальне місце для бунту

Радник Офісу президента Олексій Арестович назвав ідеальне місце для бунту проти примусової путінської мобілізації.

Про це він сказав в ефірі "Фейгін Live".

"Я зрозумів, де ідеальне місце для бунту в Росії. В українському Криму. Там можна спертися на місцевих. Місцеві думають, що ми їх усіх записали в 14 році у зрадники, тож у них є чудовий шанс довести свою вірність Україні, збунтувавшись. По-друге, у них є кримські татари, які мають шанс збунтуватися", — зазначив він.

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На зауваження російського опозиціонера, правозахисника та блогера Марка Фейгіна, що крbмських татар там трохи менше 300 тисяч, Арестович відповів: "І тим не менш".

По-третє, якщо Крим – це острів, то обороняти перешийок і міст, легше, ніж Пермську губернію, наприклад, яка відкрита з усіх боків для Росгвардії, яка тебе намагається загнати у військкомат. І теоретично, я міг би порадити усім охочим реально протестувати, їхати до Криму і протестувати там. Знову ж таки, генерал Ходжес сказав, якщо що не так, удари завдаватимемо по Чорноморському флоту, у тому числі по базах Чорноморського флоту, — одразу вирішено проблему військового опору протестувальників, військового придушення", — зазначив він.

Радник ОП наголосив, що там з усіх боків ідеальна база.

"Дорогі росіяни, хочете всерйоз бунтувати, давайте до Криму. Там і ми близько, і умови найкращі з усіх боків, і НАТО прокляте близько – у вигляді флоту та авіації. І вже обіцяно знести і Кримський міст там, і перешийок перекрити. І українців дуже багато, і кримських татар дуже багато. Кращого місця не знайдеш. Піднімайте Крим на вуха, бунтуйте. Не можеш втекти до Монголії чи Фінляндії, їдь у Крим", — закликав Арестович.

Нагадаємо, скандальний голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що в республіці мобілізація не проводитиметься.

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