Могут мобилизовать до 25 лет: разъяснение юриста

Призывники (лица 18-25 лет) могут быть мобилизованы только в редких случаях, например, если получили военно-учетный документ военнообязанного.

Вопрос мобилизации молодых людей до 25 лет остается одним из самых распространенных. Четкого прямого ответа на этот вопрос в законодательстве нет, однако он регулируется нормами, определяющими разницу между призывниками и военнообязанными.

Детальнее рассказали в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры".

Кто подлежит мобилизации?

Призывник – мужчина от 16 до 25 лет, который приписан к призывному участку и подлежит призыву на срочную военную службу.

Военнообязанный – лицо, находящееся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины в период военного положения.

"Военнообязанным становится лицо в случае достижения 25-летнего возраста или же в случае окончания кафедры военной подготовки и получения соответствующего офицерского звания. Простым языком призывников призывают на срочную военную службу, а военнообязанных призывают во время мобилизации при действии особого периода и военного положения", — объясняют.

Важно: во время военного положения призыв на срочную службу не проводится, а мобилизовать могут только военнообязанные.

С какого возраста могут мобилизовать?

Мобилизации подлежат:

Мужчины от 25 лет, которые автоматически засчитываются в запас.

Выпускники военных кафедр, получивших офицерское звание.

Призывники (лица 18-25 лет) могут быть мобилизованы только в редких случаях, например, если получили военно-учетный документ военнообязанного.

Какой призывной возраст действует в Украине?

Недавно в Украине уменьшили призывной возраст с 27 до 25 лет (ст. 15 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"). Это означает, что по достижении 25 лет лицо приобретает статус военнообязанного и может быть мобилизовано.

Кроме того, мужчины, достигшие 25 лет, обязаны стать на военный учет и изменить удостоверение призывника на временное удостоверение военнообязанного.

Что делать при неправомерной мобилизации?

Несмотря на законодательные нормы, на практике встречаются случаи мобилизации призывников, не имеющих статуса военнообязанных.

Чтобы избежать нарушений своих прав, важно получить юридическую консультацию. Специалисты помогут определить статус личности и выяснить, подлежит ли она мобилизации с учетом всех обстоятельств.

Раньше мы рассказывали, что в Украине продолжается мобилизация. В некоторых случаях граждан призывного возраста могут объявить в розыск. Речь идет о военнообязанных, тем или иным образом нарушивших правила военного учета.