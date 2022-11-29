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Морпехи уничтожили вражеский беспилотник и два хранилища с боеприпасами

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Морпехи уничтожили вражеский беспилотник и два хранилища с боеприпасами

фото/Сумской ОВА

Военно-морские силы ВСУ продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

Украинские морские пехотинцы уничтожили вражеский беспилотник и два хранилища с боеприпасами.

Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

Отмечается, что входящие в состав группировок воинские части и подразделения Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

"Прошедшие сутки, 28 ноября, морские пехотинцы уничтожили пять оккупантов, беспилотник и два хранилища с боеприпасами", — говорится в сообщении.

Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины нанесли огненное поражение по захватчикам, в результате чего уничтожили БМП (боевая машина пехоты) оккупантов. Окончательные потери врага уточняются.

Ранее сообщалось, что морские пехотинцы за неделю уничтожили 88 оккупантов и четыре танка.

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Дата публикации
Просмотры
5602
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