Морпехи уничтожили вражеский беспилотник и два хранилища с боеприпасами

Военно-морские силы ВСУ продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ.
Украинские морские пехотинцы уничтожили вражеский беспилотник и два хранилища с боеприпасами.
Об этом сообщили в ВМС ВСУ.
Отмечается, что входящие в состав группировок воинские части и подразделения Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
"Прошедшие сутки, 28 ноября, морские пехотинцы уничтожили пять оккупантов, беспилотник и два хранилища с боеприпасами", — говорится в сообщении.
Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины нанесли огненное поражение по захватчикам, в результате чего уничтожили БМП (боевая машина пехоты) оккупантов. Окончательные потери врага уточняются.
Ранее сообщалось, что морские пехотинцы за неделю уничтожили 88 оккупантов и четыре танка.
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