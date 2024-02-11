"Мост сам себя не разрушит": представитель ВМС назвал причину для ударов по оккупантам в Крыму

Российская пропаганда снова активно продвигает нарративы о том, что юг Украины отдадут РФ по каким-то "договоренностям".

Удары по объектам оккупантов во временно оккупированном Крыму будут продолжаться, поскольку российская инфраструктура на полуострове "сама себя не сожжет".

Об этом заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Еспресо".

Он отметил, что не в его компетенции давать какие-либо стопроцентные прогнозы по стратегии Вооруженных сил Украины, однако планы ВМС относительно нанесения ударов по оккупированному Крыму не изменились.

“Мы свои планы не меняли. Скорее всего, удары [по оккупантам в Крыму] будут наноситься и дальше. Российская инфраструктура в Крыму сама себя не сожжет. Мост сам себя не разрушит, хотя это под вопросом. С кораблями сложнее, они обычно обладают положительной плавучестью и им нужно помогать", — назвал цели для атак Дмитрий Плетенчук.

При этом представитель ВМС отметил, что российская пропаганда вновь активно продвигает нарративы о том, что юг Украины якобы отдадут РФ по каким-то "договоренностям".

"Я это слышу часто, с периодичностью в несколько месяцев или полгода", – подчеркнул он.

Напомним, командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа уверен, что Крымский мост не достоит до конца 2024 года.

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