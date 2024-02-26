Может ли выехать за границу муж, жена которого имеет инвалидность – объяснение адвоката

В Украине снова продлили военное положение и общую мобилизацию. Может ли выехать за границу мужчина, у которого жена имеет II группу инвалидности и какие документы для этого нужны.

Об этом рассказал адвокат Андрей Межирицкий.

Он отметил, что инвалидность супруги является основанием для получения отсрочки и дает право на выезд из страны.

При прохождении паспортного контроля такому мужчине необходимо иметь:

паспорта для выезда за границу (свой и жены);

оригинал свидетельства о браке;

пенсионное удостоверение жены, где указано группу и причину инвалидности.

"Место регистрации (общее или раздельное) не имеет значения. А вот с документами из ТЦК на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что пограничники требуют их, несмотря на то, что это не предусмотрено Правилами пересечения границы и судебная практика, к сожалению, их в этом поддерживает", – говорит юрист.

Поэтому мужчине нужно иметь при себе военно-учетный документ (приписное, военный билет, временное удостоверение военнообязанного), в котором стоит штамп о нахождении на учете и наличие отсрочки на основании абзаца 11 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Напомним, на Закарпатье ТЦК похитили и пытали мужчину, который имеет паралич и тяжело ходит.

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