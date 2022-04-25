На Днепропетровщине оккупанты обстреляли из артиллерии два села

В Днепропетровской области правоохранители начали расследование по факту обстрела российскими оккупантами населенных пунктов.
От бомб пострадали поселки Ингулец и Большая Костромка.
Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Как стало известно, 24 и 25 апреля российские оккупанты из артиллерии били по селам Криворожского района. В результате чего повреждено здание сельхозпредприятия. Мирные жители не пострадали. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.
“Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны — ч. 1 ст. 438 УК Украины”, — отметили в пресс-службе прокуратуры области.
Напомним, что в Херсонской области российские оккупанты пытаются продвигаться в сторону админграниц.
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