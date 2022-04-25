На Дніпропетровщині окупанти обстріляли з артилерії два села

На Дніпропетровщині окупанти обстріляли з артилерії два села

В Дніпропетровській області правоохоронці розпочали розслідування за фактом обстрілу російськими окупантами населених пунктів.

Від бомб постраждали села Інгулець та Велика Костромка.

Про це повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

Як стало відомо, 24 та 25 квітня російські окупанти з артилерії били по селам Криворізького района. Внаслідок чого пошкоджена будівля сільгосппідприємства. Мирні мешканці не постраждали. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

“Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 КК України”, - наголосили в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що на Херсонщині російські окупанти намагаються просуватися в бік адмінкордонів.

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