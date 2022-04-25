На Херсонщині російські окупанти намагаються просуватися в бік адмінкордонів

На Херсонщині російські окупанти намагаються просуватися в бік адмінкордонів

На Херсонщині російські окупанти намагаються просуватися в напрямку адміністративних кордонів області.

Однак у відповідь на це отримують артилерійські удари від українських військових.

Про це під час брифінгу 25 квітня повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

“Ворог намагається просуватися в бік адміністративних кордонів області на Правобережжі. Наші війська завдають їм артилерійських уражень: б’ють по складах, пунктах управління і скупченнях ворожих військ”, - наголосив Олексій Арестович.

Нагадаємо, що росіяни завербували трьох сєвєродонеччан, які за авто "здавали" позиції у власному місті.

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