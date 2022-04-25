У МВС пояснили, чому росіяни збільшили удари по залізниці України

У МВС пояснили, чому росіяни збільшили удари по залізниці України

Російські війська почали активніше завдавати ударів по залізничній інфраструктурі України, аби порушити українську логістику.

Росіяни атакують залізничну інфраструктуру України, оскільки намагаються погіршити ситуацію із забезпеченням українських регіонів і завдати серйозного удару по експорту.

Про це радник голови МВС Вадим Денисенко сказав в ефірі одного із телеканалів 25 квітня.

"Окупанти продовжують стріляти по залізниці. Вона стає для них одним із ключових об'єктів, бо залізниця це передусім можливість експорту для України. Вони продовжують бити по нашій економіці", - сказав Денисенко.

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За його словами, Росія ударами по українській залізничній інфраструктурі уповільнює роботу залізниці. Денисенко додав, що протистояти таким ударам може лише ППО.

Нагадаємо, вранці 25 квітня під обстріл армії РФ потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України.

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