На Донбассе боевики впервые за три дня нарушили "тишину": ранен один боец

Террористы из станковых противотанковых гранатометов открывали огонь вблизи Станицы Луганской.
С начала суток, 30 января, боевики на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, вблизи Станицы Луганской враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Это первое нарушение режима тишины за последние три дня.
В результате действий оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин был эвакуирован в больницу. Состояние его здоровья – средней тяжести.
Напомним, что Путин поручил обеспечить соцвыплатами жителей ОРДЛО, имеющих российские паспорта.
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