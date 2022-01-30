На Донбассе боевики впервые за три дня нарушили "тишину": ранен один боец

На Донбассе боевики впервые за три дня нарушили "тишину": ранен один боец

Террористы из станковых противотанковых гранатометов открывали огонь вблизи Станицы Луганской.

С начала суток, 30 января, боевики на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи Станицы Луганской враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Это первое нарушение режима тишины за последние три дня.

В результате действий оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин был эвакуирован в больницу. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Напомним, что Путин поручил обеспечить соцвыплатами жителей ОРДЛО, имеющих российские паспорта.

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