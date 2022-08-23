На Донбассе враг вел обстрелы по всем направлениям: подробности от Генштаба

На Бахмутском направлении зафиксировано огневое поражение территорий в районах Бахмута, Бахмутского и Кодемы. Враг нанес авиационные удары неподалеку от Соледара и Бахмута.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Норцовки, Долины и Дибривного. Нанес авиационные удары возле Богородичного. В районе Новой Дмитровки вел воздушную разведку БПЛА.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в строительстве 23 августа.

На Краматорском направлении огневого воздействия по артиллерии разных типов подверглись районы населенных пунктов Северск, Григоровка и Беленькое. Враг задействовал авиацию для ударов у Татьяновки и Пришиба. Осуществлял разведку позиций наших войск БПЛА.

На Бахмутском направлении зафиксировано огневое поражение территорий в районах Бахмута, Бахмутского и Кодемы. Враг нанес авиационные удары неподалеку от Соледара и Бахмута.

Оккупанты предприняли неудачную попытку разведки боем в направлении населенного пункта Зайцево, отошли.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Соледарь, Кодема, Бахмут, Зайцево и Курдюмовка, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении противник продолжил обстрелы со всего спектра артиллерийского вооружения вблизи Авдеевки, Опросного, Водяного, Новобахмутовки и Невельского. Нанес авиаударов недалеко от Марьинки и Красногоровки.

Наступательными действиями враг пытался прорвать оборону войск ВСУ и продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское, успеха не имел, хаотично отступил.

На Новопавловском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Павловки и Великой Новоселки. Неудачно пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новомихайловки и Золотой Нивы.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов проанализировал варианты освобождения юго-востока Украины.

ВСУ успешно используют восстановленную технику рашистов на фронте

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