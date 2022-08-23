На Донбасі ворог вів обстріли на всіх напрямках: подробиці від Генштабу

На Бахмутському напрямку зафіксовано вогневе ураження територій в районах Бахмута, Бахмутського і Кодеми. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Соледара та Бахмута.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Норцівки, Долини та Дібрівного. Завдав авіаційних ударів біля Богородичного. В районі Нової Дмитрівки вів повітряну розвідку БпЛА.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні 23 серпня.

На Краматорському напрямку вогневого впливу з артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Сіверськ, Григорівка та Біленьке. Ворог задіяв авіацію для ударів біля Тетянівки та Пришиба. Здійснював розвідку позицій наших військ БпЛА.

На Бахмутському напрямку зафіксовано вогневе ураження територій в районах Бахмута, Бахмутського і Кодеми. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Соледара та Бахмута.

Окупанти здійснили невдалу спробу розвідки боєм у напрямку населеного пункту Зайцеве, відійшли.

Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися в напрямках населених пунктів Соледар, Кодема, Бахмут, Зайцеве та Курдюмівка, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку противник продовжив обстріли зі всього спектру артилерійського озброєння поблизу Авдіївки, Опитного, Водяного, Новобахмутівки та Невельського. Завдав авіаударів неподалік Мар’їнки і Красногорівки.

Наступальними діями ворог намагався прорвати оборону військ ЗСУ та просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Первомайське і Невельське, успіху не мав, хаотично відступив.

На Новопавлівському напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії біля Павлівки та Великої Новосілки. Невдало намагався покращити тактичне положення в напрямках Новомихайлівки та Золотої Ниви.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов проаналізував варіанти звільнення південного сходу України.

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