На Херсонщине у мужчины в руках сдетонировал боеприпас – ему ампутировали кисть

В Херсонской области у мужчины в руках сдетонировал неизвестный взрывной предмет.

В Херсонской области, возле Берислава, в лесополосе из-за российского неизвестного взрывного предмета пострадал мужчина – боеприпас сдетонировал у него в руках.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"34-летний мужчина в лесополосе нашел неизвестный предмет. Когда он взял его в руки, боеприпас сдетонировал", — говорится в сообщении.

Мужчина с многочисленными ранами, в том числе с травматической ампутацией левой кисти, находится в больнице. Медики оказывают ему необходимую помощь.

В обладминистрации еще раз подчеркивают, что земли Херсонщины заминированы, поэтому нельзя поднимать незнакомые предметы, не нужно посещать лесополосы, поля и прибрежные территории.

Напомним, в Харьковской области авто наехало на мину – погиб 25-летний парень, 21-летняя девушка в тяжелом состоянии (фото).

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