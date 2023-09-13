На Херсонщині у чоловіка в руках здетонував боєприпас – йому ампутували кисть

На Херсонщині у чоловіка в руках здетонував невідомий вибуховий предмет.

У Херсонській області, біля Берислава, у лісосмузі через російський невідомий вибуховий предмет постраждав чоловік – боєприпас здетонував у нього в руках.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"34-річний чоловік у лісосмузі знайшов невідомий предмет. Коли він взяв його до рук, боєприпас здетонував", - йдеться у повідомленні.

Чоловік з численними ранами, у тому числі з травматичною ампутацією лівої кисті, перебуває в лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.

В обладміністрації вкотре наголошують, що землі Херсонщини заміновані, тому не можна піднімати незнайомі предмети, не потрібно відвідувати лісосмуги, поля та прибережні території.

Нагадаємо, на Харківщині авто наїхало на міну – загинув 25-річний хлопець, 21-річна дівчина у тяжкому стані (фото).

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